البيت الأبيض: إقرار عزل ترمب مهزلة

وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان، إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل «وصل إلى نهاية مخجلة».
ومع إقرار اللجنة بقيادة الديمقراطيين لائحة التهم، فإن مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على مادتي العزل بنهاية الأسبوع، على أن يلي ذلك محاكمة في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية. وقالت غريشام «يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز».
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