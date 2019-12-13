الجيش اليمني يحكم سيطرته على قشعان الجوف

شن الجيش اليمني في محافظة الجوف هجوماً على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة، والتي سقطت مباشرةً في أيدي قوات «المحور الشمالي»، في عملية نوعية باغتت الحوثيين وأجبرتهم على العودة إلى مواقعهم التي تحصنوا فيها. ودارت معارك عنيفة تكللت بإحكام الجيش السيطرة على جبل قشعان بشكل كامل وأجزاء واسعة من وادي سلبة، بينما تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر باهظة في الأرواح والعتاد، وذلك بإسناد وتغطية كاملة من طيران تحالف دعم الشرعية.

استعادة الجبل

وأكد العميد هيكل حنتف قائد المحور الشمالي، أن جبل قشعان تمت استعادته بالكامل، وكذلك جميع التباب التي تقع في محيطه، مضيفاً أن العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة، وشاركت فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي، فيما أدت المعارك لوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير 3 عربات عسكرية في أعالي جبل قشعان.

وتواصل قوات الجيش اليمني تأمين المواقع التي سيطرت عليها والضغط على ميليشيات الحوثي والتقدم تجاه مركز مديرية برط.

أهمية السلسلة

وتكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في أنها تتوسط وادي سلبة، الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لتواجد ميليشيات الحوثي فيه؛ كونها قبائل داعمة للشرعية، وكثير من أبنائها يقاتل في صفوف الجيش اليمني. على صعيد آخر، قتل وأصيب ستة مدنيين في هجمات شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدفت بلدة تابعة لمحافظة ذمار في جنوب العاصمة صنعاء.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ميليشيا الحوثي قصفت بلدة المصاقرة شرقي مديرية الحداء ليومي الأربعاء والخميس، وأسفر ذلك عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، وتدمير منزلين في البلدة.

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تطورات ميدانية على المحور الشمالي

الجيش يحكم السيطرة على جبل قشعان

إسناد وتغطية كاملة من طيران التحالف

عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين

السلسلة الجبلية توجد فيها قبائل داعمة للشرعية