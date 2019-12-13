وزراء أوقاف دول إسلامية: المملكة تنشر الوسطية والاعتدال والتسامح

جاء ذلك في تصريحاتهم على هامش مشاركتهم في الدورة الـ11 لاجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الذي عُقد في الأردن برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ومشاركة ثمانية وزراء يمثلون أعضاء المجلس.
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