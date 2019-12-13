وزراء أوقاف دول إسلامية: المملكة تنشر الوسطية والاعتدال والتسامح

أشاد وزراء الأوقاف والشؤون الدينية في عددٍ من دول العالم الإسلامي بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومكافحة الإرهاب ونبذ الغلو والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح والتآلف، مثمنين جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال المشاريع الكبيرة التي تُنفذ في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في تصريحاتهم على هامش مشاركتهم في الدورة الـ11 لاجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الذي عُقد في الأردن برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ومشاركة ثمانية وزراء يمثلون أعضاء المجلس.