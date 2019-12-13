تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر بـ 58%

أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس، من الدور الأول بحصوله على 58.15% من الأصوات، ليخلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتقدم تبون الذي حصل على مجوع 4 ملايين و945 ألفا و116 صوتا، على كل من عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني الذي تحصل على 17.38%، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (10.55% وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 7.26%، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل 6.66%.

النتائج النهائية

وسيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر الجاري.

ويعد تبون البالغ من العمر 74 عاما سادس رئيس للجمهورية في الجزائر منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962، بعد كل من أحمد بن بلة 1965-1963 وهواري بومدين 1978-1965، والشاذلي بن جديد - 1992-1979، واليامين زروال 1999-1994، وعبد العزيز بوتفليقة 2019-1999.

نسبة المشاركة

وأكد شرفي في مؤتمر صحفي أمس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس في ظروف شفافة وأجواء احتفالية، بلغت 39.83%، متوجها في نفس الوقت بالتهنئة للجيش الجزائري وقوات الأمن المختلفة وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي الكبير.

داخل الجزائر

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وأوضح أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي داخل الجزائر بلغت 41.13%، بما يعني تصويت 9 ملايين و747 ألفا و804 ناخبين من كتلة ناخبة تقدر بـ23 مليونا و559 ألفا و853، فيما بلغت نسبة المشاركة الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج 8.69%.

النتائج الأولية للانتخابات الجزائرية

المرشح الحر عبد المجيد تبون 58%

عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني 17%

علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات 10%

عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع 7%

عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل 6%