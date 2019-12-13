وقع الانفجار في منطقة جاغتو المضطربة في ولاية غزنة بعد أن علقت الولايات المتحدة وحركة طالبان مباحثاتهما الخميس.
وقال عارف نوري المتحدث باسم حاكم غزنة «للأسف قتل عشرة أشخاص في الانفجار من بينهم أربع نساء وطفل»، مضيفاً أن جميع ضحايا الانفجار مدنيون، وأن ستة آخرين أصيبوا في الاعتداء، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 مدنيين في انفجار بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.