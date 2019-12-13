مقتل 10 مدنيين في انفجار بأفغانستان

قتل عشرة مدنيين بينهم أربع نساء وطفل عندما اصطدمت عربة كانت تقلهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في شرق أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون أمس.

وقع الانفجار في منطقة جاغتو المضطربة في ولاية غزنة بعد أن علقت الولايات المتحدة وحركة طالبان مباحثاتهما الخميس.

وقال عارف نوري المتحدث باسم حاكم غزنة «للأسف قتل عشرة أشخاص في الانفجار من بينهم أربع نساء وطفل»، مضيفاً أن جميع ضحايا الانفجار مدنيون، وأن ستة آخرين أصيبوا في الاعتداء، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.