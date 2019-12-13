ميليشيات الحوثي يصادرون شبكات الإنترنت الخاصة

عدن (الاتحاد) أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على مصادرة وإغلاق شبكات الإنترنت الخاصة المتواجدة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها وذلك ضمن سياسة التضييق التي تمارسها من انقلابها على السلطة في اليمن قبل 5 أعوام.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استغلت سيطرتها على خدمة الاتصالات والإنترنت في اليمن لإصدار قرار جديد يقضي بإجبار ملاك شبكات الإنترنت المحلية على إزالة الشبكات خلال 24 ساعة وهو ما يعني إغلاق مصدر رزق عشرات آلاف الأسر، موضحة أن ميليشيات مسلحة حوثية سارعت لإزالة الشبكات ونهبها واعتقال أصحابها في عدد مديريات أمانة العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الحوثي التعسفي يستهدف ما يزيد على 50 ألف شبكة خاصة، موضحين أن الإجراء التعسفي الحوثي جاء عقب قرار سابق برفع تعرفة سعر الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمائة.

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