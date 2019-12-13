سقوط خلية إرهابية في تونس

ساسي جبيل (تونس)

تمكنت المصالح الأمنية المشتركة في محافظة بنزرت، شمال تونس خلال الليلة قبل الماضية من إحباط تنفيذ عملية إرهابية نوعية والكشف عن أفرادها، كانت تستهدف وحدات أمنية ومنشآت حساسة وثكنة عسكرية ليلة رأس السنة الإدارية بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة، حسب ما أكد مسؤول أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ونجحت مختلف الوحدات الأمنيّة التابعة للمنطقة بالتنسيق وبإشراف وحدات إقليم أمن بنزرت ومصلحة مكافحة الإرهاب، في عملية استباقية في إلقاء القبض على خليّة إرهابية تتكون من خمسة أفراد، تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية واعترف أفراد الخلية بأنهم خططوا للعملية بالتنسيق مع عناصر إرهابية. من جانب آخر، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الليلة قبل الماضية بقصر قرطاج، الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة. وأفاد الجملي إثر اللقاء أنّه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي غداً، موضحاً أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية، مؤكداً حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب. وأشار الحبيب الجملي إلى أن التأني المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين، وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية.