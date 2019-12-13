خطة شاملة بدعم التحالف لتأمين لحج من الإرهاب

عدن (الاتحاد) أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، عن بدء تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين كافة مديريات المحافظة وذلك ضمن جهود محاربة الإرهاب وميليشيات الانقلاب الحوثية بأطراف المحافظة. وأفاد مصدر في إدارة شرطة لحج أن تحضيرات تجريها الأجهزة الأمنية من أجل تطبيق خطة أمنية شاملة لتأمين كافة المناطق المحررة في لحج وحمايتها من أية أعمال إرهابية وتخريبية تسعى إليها عناصر متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وميليشيات الحوثي الانقلابية ،لافتاً إلى أن الخطة الأمنية التي سيجري تنفيذها تدريجياً تأتي بدعم وإشراف من قبل قوات التحالف العربي عبر قياداتها المتواجدة في العاصمة عدن.

وأشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية تسهم في دعم الأجهزة الأمنية في لحج من أجل تعزيز دورها في إحلال الأمن والاستقرار وإفشال أية مخططات تخريبية وإرهابية تستهدف نشر الفوضى وزعزعة السكينة العامة التي تعيشها المحافظة المحررة. وأضافت المصادر الأمنية أن الفترة القادمة ستشهد حملات عسكرية واسعة لتعقب العناصر المتورطة بأعمال إرهابية وتخريبية في عدد من مديريات لحج وكان مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد قد أكد في وقت سابق أن لا تهاون في فرض هيبة الدولة والقانون وسيتم ملاحقة كل الخلايا والعناصر الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وداعش والميليشيات الحوثية واستهداف أوكارها ومخابئها في لحج. وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذل من أجل تفعيل كافة مراكز الشرطة وتعزيز الانتشار الأمني في المديريات وترسيخ الاستقرار والسكينة العامة في كافة مناطق المحافظة.

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