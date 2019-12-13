باريس (وكالات) أعلنت الشرطة الفرنسية، امس، مقتل رجل هدد أفرادها بسكين في حي «لا ديفينس» التجاري في العاصمة باريس. وأوضحت إدارة الشرطة الفرنسية، في تغريدة على موقع تويتر، أن عناصرها أطلقوا النار على الرجل بعدما هددهم بسلاح أبيض. ودعت الشرطة، المواطنين، إلى عدم تصديق ما يروج من معلومات خاطئة بشأن الحادثة التي وقعت امس. وكان رجل أمن قد حذر الشرطة من وجود رجل يحمل سكيناً في ساحة لا ديفينس. واندفع المشتبه به صوب دورية تتألف من ثلاثة أفراد توجهوا لتبين الموقف وهو يشهر السكين ويصرخ «سأقتلكم». وانطلقت سبع رصاصات استقرت اثنتان منهما في صدر الرجل وفخذه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل رجل هدد الشرطة الفرنسية بسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.