تضارب حول تقدم القوات السورية في حماة وإدلب

دمشق (وكالات)

تضاربت الأنباء أمس، حول تحقيق القوات الحكومية السورية تقدماً في هجمات شنتها على جبهات محافظتي إدلب وحماة، إذ أكد مصدر مقرب من القوات الحكومية تحقيق تقدم، وهو ما نفته المعارضة.

وقال مصدر تابع للقوات الحكومية: «حقق الجيش السوري تقدماً خلال الساعات الماضية في هجوم شنه على مواقع فصائل المعارضة في قرى تل طويل الحليب والكتيبة المهجورة بريف إدلب الشرقي».

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «الاشتباكات ما زالت مستمرة على محاور الكتيبة المهجورة، واستهدف الجيش السوري مواقع لفصيل أنصار التوحيد التابع لجبهة النصرة قرب بلدة أبو ظهور بريف إدلب».

لكن مصدراً عسكرياً في المعارضة، رفض ذكر اسمه، أكد أن مقاتلي الفصائل المعارضة رصدوا تسلل القوات الحكومية، مساء أمس الأول، على محور قرية الحويز باتجاه نقاط الفصائل في قرية البدرية بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي، ولدى وصول القوات الحكومية إلى منطقة مكشوفة تم استهدافهم بالرشاشات الثقيلة وقذائف صاروخية، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوفهم ما دفعهم للتراجع.

وأوضح أنه بعد تعرض القوات الحكومية لخسائر جسيمة خلال محاولتها التقدم، أطلقت راجمات الصواريخ والمدفعية عشرات القذائف الصاروخية من معسكراتهم ومواقعهم على قرى البدرية وجب سليمان والشركة والحويجة وجسر بيت الراس بريف حماة.

وأضاف: «تصدت أيضاً فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية، بإسناد من الطيران الحربي السوري والروسي على قرى تل طويل والكتيبة المهجورة»، لافتاً إلى أن الظروف الجوية ساعدت في إضعاف قدرة سلاح الجو على تحقيق إصابات مباشرة في المناطق التي يتم استهدافها.

وتحاول القوات الحكومية، مدعومة من الطيران الروسي منذ بداية شهر نوفمبر الماضي تحقيق تقدم على الأرض في مناطق ريفي حماة وإدلب للوصول إلى طريق حلب دمشق في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الشرقي.