اليمن: لجنة حكومية تكشف عن ترتيبات لصرف مرتبات المدنيين

عدن (الاتحاد)

كشفت اللجنة الاقتصادية الحكومية في اليمن عن ترتيبات مباشرة تقوم بها بالتنسيق مع المبعوث الأممي لليمن السيد مارتن غريفيث من أجل صرف رواتب المدنيين في اليمن.

وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها إلى أن خطوات تبذل من أجل تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 والترتيبات المؤقتة المتفق عليها مع المبعوث الدولي في ميناء الحديدة، حققت نجاحاً في حجز ما يزيد على 15 مليار ريال في الحساب المؤقت، مؤكدة أن ترتيبات مبشرة تجرى من أجل صرف رواتب المدنيين قريباً.

وأضافت اللجنة إلى أن الإيرادات التي جرى جمعها في الحساب المؤقت في البنك المركزي بالحديدة ستخصص لصرف مرتبات الموظفين الذين تسبب الانقلاب الحوثي بحرمانهم طوال الخمس سنوات السابقة، مشيرة إلى أن إجراءات تبذل حالياً مع الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إنجاح هذه الخطوة الهامة التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثيرين من أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وحذرت اللجنة الحكومية ميليشيات الحوثي الانقلابية من أي سحب أو تلاعب في تلك الإيرادات، مؤكدة أن أي تلاعب يعتبر إخلالاً بكامل الاتفاق ويعتبر إعاقة واضحة لجهود تحسين الوضع الإنساني وهو ما لن تسمح به الحكومة اليمنية واللجنة الاقتصادية العليا.