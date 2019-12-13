الجيش الليبي يتقدم في محاور القتال لـ«تحرير طرابلس»

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وخاصة في محاور صلاح الدين وعين زارة وخلة الفرجان وطريق المطار. وتأتي الاشتباكات بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على تقاطع الأربع شوارع بجامع التوغار بالطريق الرئيسي من كوبري الزهراء وحتى الساعدية.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الوطني تخوض منذ صباح أمس، اشتباكات عنيفة في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن الطيران العمودي المقاتل التابع للجيش الليبي استهدف المسلحين في محور عين زارة وتم القضاء على 13 مسلحاً يقاتلون في صفوف الميليشيات.

بدوره، قال قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء المبروك الغزوي إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية أسقطت طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب طرابلس، فيما دفعت قوات الجيش الوطني الليبي بالمزيد من التعزيزات العسكرية لدعم القوات في عملياتها لدخول قلب طرابلس، وذلك بعد إعطاء القوات الأوامر بدخول إلى العاصمة وتحرير من المسلحين.

وتمكنت قوات الجيش فرض سيطرتها على معسكر حمزة جنوب العاصمة طرابلس والذي يبعد بمسافة 4 كم تقريبا عن طريق الشط المؤدية لقلب طرابلس، فضلا عن التقدم باتجاه الكريمية بعد فرض سيطرتها الكاملة على كلية ضباط الشرطة في محور صلاح الدين.

وأعلن الجيش الليبي، الليلة قبل الماضية، أن 11 مسلحاً من مليشيات طرابلس سلموا أنفسهم للوحدات العسكرية في محور صلاح الدين بعد منحهم الأمان.

ولفت بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي إلى تقدم القوات في محاور عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات المسلحة وغنم آليات وأسلحة ومقتل عدد من المسلحين خلال عمليات انسحاب لهم من محاور القتال.

إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة كافة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج بالإعلان انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطني والانحياز إلى الشرعية المتمثلة في الحكومة المؤقتة والجيش الليبي.

من جانب آخر، قال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني الليبي اللواء بحار فرج المهدوي إن قواته لا تعمل وحدها في مسرح العمليات البحرية بل بمساعدة ودعم وحدات أخرى تابعة لقوات الجيش. وأكد المهدوي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن القيادة العامة للجيش الليبي وجهت لهم تعليمات بالمحافظة على أمن الليبيين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى فرض حصار بحري ومنع السفن المتجهة إلى مدينة مصراتة غرب البلاد. ولفت القائد العسكري الليبي إلى أن ليبيا واليونان اتفقتا على سدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا، أمام السفن التركية، خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والإرهابيين.