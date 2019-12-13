الحوثيون يواصلون خرق وقف النار في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الجمعة، نقطة مراقبة مشتركة تضم مراقبين أمميين شرق مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن في تصعيد عسكري وصفته القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف العربي بالخطير. وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي أطلقت النيران صوب نقطة المراقبة المشتركة في موقع «سيتي ماكس» شرق المدينة، مشيرة إلى أن جندياً يعمل ضمن إمداد ضباط الارتباط بنقطة المراقبة أصيب بجروح جراء تعرض لطلق ناري من قناص حوثي، ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى ميداني للعلاج.

ووصف مصدر في القوات المشتركة استهداف ميليشيات الحوثي نقاط المراقبة المشتركة مجدداً بأنه «تصعيد خطير، وتحد سافر للأمم المتحدة» التي نشرت في أكتوبر الماضي مراقبين أمميين وآخرين من طرفي الصراع في خمس نقاط على أطراف مدينة الحديدة للحد من التصعيد العسكري وبما يتيح تنفيذ اتفاق السويد المتعثر منذ عام.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت في 26 أكتوبر نقطتي المراقبة في موقعي الخامري وسيتي ماكس، شمال شرق وشرق الحديدة، وذلك في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية الهشة التي تصمد منذ 18 ديسمبر العام الماضي.

وواصلت ميليشيا الحوثي، أمس الجمعة، خروقاتها النارية لقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر، حسبما ذكرت مصادر عسكرية وميدانية أشارت إلى أن الميليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي «قصفت مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7»، مؤكدة أن الميليشيات استهدفت بالمدفعية والرشاشات مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة، وفي منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه. كما قصفت الميليشيا، ليل الخميس الجمعة، وبشكل عنيف ومكثف مواقع تابعة للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.