ترامب يهنّئ جونسون على فوزه في الانتخابات البريطانية

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه «الرائع» في الانتخابات التشريعية، معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وكتب ترامب في تغريدة «تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع».
وأضاف «أعتقد أن هذا يمكن أن يكون مؤشراً مسبقاً لما سيحدث في بلدنا» في إشارة إلى إعادة انتخابه العام 2020.
وأضاف «بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!».
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وكان رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن احتمال إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية.
وندّد حزب العمّال المعارض الرئيسي من جهته، بانفتاح محتمل للسوق البريطانية على المصالح المالية الأميركية، خصوصاً في مجال الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.
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