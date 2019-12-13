تشيلي: لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة

أعلن سلاح الجو التشيلي اليوم أنه تم جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا لكنه لم يعثر على أي ناجين.

كانت طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" قد اختفت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية. اقرأ أيضاً... تشيلي تعلن اختفاء طائرة على متنها 38 شخصاً

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