كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تضيف السياسي الفلسطيني "دحلان" إلى قائمة المطلوبين لديها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إضافة السياسي الفلسطيني المنفي محمد دحلان إلى "القائمة الحمراء" الخاصة بالإرهابيين المشتبه بهم المطلوبين لديها وإنها تعرض مكافأة تصل إلى عشرة ملايين ليرة (1.75 مليون دولار) لمن يقدم معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه.

وقالت الوزارة في بيان إن مذكرات صدرت بإلقاء القبض على دحلان بتهم القيام بدور في محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في عام 2016 والتي استهدفت تغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة فضلا عن تهم مختلفة تتصل بالتجسس.

وبدوره وجه دحلان في الآونة الأخيرة انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وتتهم أنقرة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن وأتباعه بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز عام 2016 عندما قاد رجال جيش مارقون طائرات حربية ودبابات وطائرات هليكوبتر في محاولة للاستيلاء على السلطة ولقي نحو 250 شخصا حتفهم في المحاولة.

ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة منذ إبعاده من الأراضي الفلسطينية في عام 2011 بعد خلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي السابق كان دحلان عضوا منتخبا في اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس وكان خصما لدودا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة والتي تربطها علاقات قوية مع تركيا.