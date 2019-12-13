كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": أرامكو السعودية مفخرة الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الدولة الإماراتي، للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، عن سعادته بنجاحات المملكة العربية السعودية، ووصول شركة أرامكو لكونها أكبر شركة في العالم.

مفخرة لنا جميعا في الخليج، حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين".

وكتب "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "تربع أرامكو الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز، كما أنه

وتابع، قائلا: "نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة".

Advertisements

ويذكر أن قال قرقاش، إن الاقتصاد العالمي يدين لشركة أرامكو السعودية بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية". وكتب "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "أرامكو تستحق شهادة إمتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي، الإقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية".