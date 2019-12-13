كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن التقدم في محور عين زارة

أعلن الجيش الليبي، مساء الجمعة، أن قواته تتقدم في محور عين زارة بمعركة طرابلس. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين كمرحلة اولى، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". أخبار عالمية عاجلة اليوم || جونسون: سنغادر "بريكست" في 31 يناير

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير، بعد فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة.

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