الرئيس الجزائري يتعهد بالعمل على طي صفحة الماضي وبدء الحوار

تعهد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون،

بالعمل على طي صفحة الماضي، وفتح صفحة الجمهورية الجديدة.

وأكد تبون، خلال كلمته لأول مرة بعد فوزه بمنصب الرئاسة، مساء الجمعة، أنه سيعمل بعيدا عن الإقصاء، ويسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر، مقدما يداه للحراك الشعبي لبدء حوار جاد من أجل الجزائر.