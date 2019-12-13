نابولي يقترب من ضم سفيان أمرابط

بات فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، قريبا من التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي هيلاس فيرونا الممارس بدوري الدرجة الأولى في إيطاليا.

وذكر موقع ” جيان لوكا دي مارزيو” اليوم الجمعة، أن وجهة أمرابط المقبلة ستكون نابولي، بعدما التقى المدير الرياضي للفريق كريستيانو جيانتولي، خلال الساعات القليلة الماضية، نظيره في هيلاس فيرونا توني داميكو، للتفاوض حول التحاق اللاعب المغربي بنادي الجنوب الإيطالي.

وأضاف المصدر أن جزئيات بسيطة تفصل انتقال أمرابط إلى نابولي، حيث قدم هذا الأخير 12 مليون أورو، بينما يطالب مسؤولو هيلاس ما بين 17 و18 مليون أورو، مؤكدا أن الأسبوع القادم سيكون حاسما في الصفقة بين الطرفين.

وربطت مجموعة من التقارير في الفترة الأخيرة اللاعب البالغ من العمر 23 سنة، بالانتقال إلى مجموعة من الأندية الإيطالية على غرار إنتر ميلان، وفيورونتينا، ولاتسيو، قبل أن يدخل نابولي على الخط.

يذكر أن أمرابط يلعب بنظام الإعارة لمدة موسم واحد في صفوف هيلاس فيرونا، قادما من كلوب بروج البلجيكي، علما أن تقارير إيطالية أكدت أن فريقه الحالي يمتلك بندا يسمح له بشراء عقد اللاعب نهائيا مقابل 3 ملايين أورو.