شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات الجو الليبية تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة والان مع التفاصيل

الجمعة 13 ديسمبر 2019 صورة متداولة للطائرة التركية Advertisements أعلنت قاعدة "الوطية" الجوية، أن الدفاعات التابعة للجيش الوطني الليبي تمكنت من إسقاط طائرة تركية مُسيّرة جنوب طرابلس.

وأشارت القاعدة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن الطائرة المسيرة أسقطت فور دخولها إلى منطقة الحظر الجوي، وفقاً لما ذكره موقع قناة "218" الليبية، اليوم الجمعة. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يُظهر طائرة محطة قيل إنها طائرة مُسيّرة تركية.

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