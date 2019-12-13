شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: لا استفتاء جديدا على استقلال اسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مكتب جونسون في بيان "أوضح رئيس الوزراء أنه ما زال يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال وأنه يقف إلى جانب أغلبية الشعب في اسكتلندا الذي لا يريد العودة إلى الانقسام وحالة عدم اليقين... وأضاف أن استفتاء عام 2014 كان حاسما ويجب احترامه".
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