شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: لا استفتاء جديدا على استقلال اسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم الجمعة بأنه لن يكون هناك استفتاء جديد على الاستقلال ويتعين احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2014.

وقال مكتب جونسون في بيان "أوضح رئيس الوزراء أنه ما زال يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال وأنه يقف إلى جانب أغلبية الشعب في اسكتلندا الذي لا يريد العودة إلى الانقسام وحالة عدم اليقين... وأضاف أن استفتاء عام 2014 كان حاسما ويجب احترامه".