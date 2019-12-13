مسؤولة فلسطينية تدعو لتعزيز العلاقات بأفريقيا لمواجهة توغل الاحتلال

أشادت كفاح حرب، عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني، بالدور الذي تلعبه قارة أفريقيا لدعم القضية، مشيرة إلى أن هذا الدعم تاريخي وثابت، داعية لتعزيز العلاقات مع دول القارة لمواجهة توغل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كفاح، في تصريحات صحفية مع "العين الإخبارية": "القارة الأفريقية تعتبر الحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية منذ انطلاقتها، ويجب تعزيز هذه العلاقات خاصة بعد محاولات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في القارة".

وأضافت أن الاحتلال يحاول إخراج المواقف الأفريقية عن مسارها التاريخي، الذي لا يزال يدعم عدالة القضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات السياسية مع المنظمات الأفريقية خاصة الاتحاد الأفريقي.

وأوضحت القيادية بحركة التحرير، أن وضعنا الفلسطيني ليس سهلاً، ونحن نمر بمنعطف خطير جداً خاصة بعد العنجهية الأمريكية التي أرادت الانحراف بمسار العملية السلمية.

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وتابعت حرب: "نواجه ليس احتلالاً إسرائيلياً فحسب، بل سياسة أمريكية إمبريالية تحاول القضاء على القضية الفلسطينية، وإخراجها من مسارها السلمي"، مشيرة إلى أن واشنطن تريد إفراغ العملية السلمية من مضومنها.

وأثنت كفاح حرب على العلاقات الفلسطينية الإثيوبية، قائلة: "العلاقات تاريخية وتجسدها وجود كنيسة باسم إثيوبيا في القدس، وبدأت من خلال الوفود التي كانت تأتي لزيارة الأماكن المقدسة".

ودعت القيادية الفلسطينية إلى تعزيز التعاون مع إثيوبيا للحفاظ على العلاقات التاريخية، مشيرة إلى أن زيارتها لإثيوبيا جاءت لمشاركة الأمم المتحدة والسفراء العرب والأفارقة احتفالات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

والثلاثاء الماضي، احتفلت سفارة فلسطين في إثيوبيا، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب، بمقر اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا.

وشارك في الاحتفال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بإثيوبيا، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة مورين أتشنغ، وأليكس راتبايي ممثل الاتحاد الأفريقي، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين في المنظمات الدولية، فضلاً عن مشاركة وفد رفيع المستوى من حركة التحرير الوطني الفلسطيني.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام منذ عام 1977.