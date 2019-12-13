وقفة احتجاجية أمام مبنى أوجيرو في بئر حسن استنكارا لما حدث من مواجهات

نفذ عدد من ​المتظاهرين​ وقفة احتجاجية، أمام مبنى "​أوجيرو​" في ​بئر حسن​، استنكارا ل"ما حدث من مواجهات صباحا ولحماية ​اوجيرو​ وموظفيها من الفاسدين".

ودعا المحتجون الى ​مكافحة الفساد​ في أوجيرو وإنهاء النهج المستمر والتوظيفات غير الشرعية.



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