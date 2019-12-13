وقفة احتجاجية أمام مبنى أوجيرو في بئر حسن استنكارا لما حدث من مواجهات

نفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية، أمام مبنى "أوجيرو" في بئر حسن، استنكارا ل"ما حدث من مواجهات صباحا ولحماية اوجيرو وموظفيها من الفاسدين".
ودعا المحتجون الى مكافحة الفساد في أوجيرو وإنهاء النهج المستمر والتوظيفات غير الشرعية.
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