اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "‏التقنين القاسي في ​الكهرباء​ الذي يعاني منه الإقليم و ​الشوف​ منذ أيام، كان موضوع متابعة منا منذ البداية، و قد تبين أن السبب غياب الإعتمادات لشراء الفيول وتمت الإشارة إليه"، معتبرا ان "ما عبر عنه أهالي برجا في إعتصامهم اليوم هو صرخة كل المتضررين من تردي الكهرباء و على الجميع تفهم المعاناة وعدم إستعمال ​العنف​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: ما عبر عنه اهالي برجا في اعتصامهم هو صرخة كل المتضررين من تردي الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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