لفت مسؤول جهاز التواصل والاعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور إلى "أننا ننتظر أن يُصار إلى تثبيت موعد الإستشارات ثمّ يتخذ "تكتل الجمهورية القوية" الموقف المناسب من هذا الموضوع ولن نُكلّف إلا من يُشكّل حكومة اختصاصيين"، معتبراً أن "من عمل على تأخير تشكيل الحكومة يتحمل المسؤولية لانه يريد أن يكون داخل الحكومة ولا يريد أن يتنازل عن وزارات الطاقة والخارجية وغيرها ويتمسك بمواقفه ونفوسه داخل الحكومة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار جبور إلى أن "المطلوب أن ترفع القوى السياسية يدها عن الوزارات من أجل تشكيل حكومة بعيدة عن القوى السياسية لأننا نمر في مرحلة استثنائية"، مؤكداً "أننا بحاجة لحكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته المالية ونكبته لان لبنان دولة منكوبة نتيجة ممارسات أوصلته إلى مرحلة لم تمر علينا منذ لبنان الكبير".
كانت هذه تفاصيل خبر جبور: بحاجة لحكومة قادرة على إخراجنا من أزمتنا ونكبتنا لان لبنان بات دولة منكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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