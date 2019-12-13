أكدت مصادر رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "الأخير تحرك على خطين، الأول هو البحث على اعادة تكليفه والخط الآخر هو البحث بتكليف شخصية أخرى".

وأوضحت المصادر ان "تحميل الحريري مسؤولية حرق الاسماء مردود جملة وتفصيلا"، مشيرةً الى أن "​دار الفتوى​ لا يجوز تغليف وجهة نظرها بأي أطر".

وشددت على ان "المهم الذهاب الى استشارات وخرق جدار في التكليف والتأليف".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصاد الحريري لـ LBC: المهم الذهاب الى استشارات وخرق جدار في التكليف والتأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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