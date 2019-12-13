القصيفي: لرفع دعائم دولة المواطنة في وطن يوفرّ العدالة الشاملة لابنائه

زار وفد من "المبادرة الوطنيّة"، نقابة محرريّ ​الصحافة​ ال​لبنان​يّة وعقد لقاء مع النقيب جوزف القصيفي.

وقدم الوفد ل​نقيب المحررين​ مذكرة بعنوان "نداء لبنان - خريطة طريق للخروج من الازمة"، تضمنت إقتراحات عملية لمواجهة الوضع الراهن والاتجاه الى حلول جذرية تقي لبنان شر الوقوع في أزمات مصيرية عند كل استحقاق، كما تضمنت المذكرة بنوداً إصلاحية تصلح لنظام تأسيسي، ترتكز الى استقلالية ​القضاء​، وإقرار قانون جديد للانتخابات على أساس وطني لا طائفي استناداً الى المادة 22 من ​الدستور​ وذلك بعد تشكيل ​حكومة​ انقاذ إنتقالية.

ورحب القصيفي بـ"إعضاء الوفد، خصوصاً أنه يضمّ زميلان نعتز بهما وبعطاءاتهما النقابية، وهما من الصحافيين المناضلين من أجل حرية الصحافة والكلمة والرأي"، مشيراً إلى أن "أهداف "نداء لبنان" هي أهداف نبيلة لا يمكن إلاّ أن تلقى تأييد المواطنين الشرفاء والصحافة اللبنانية، لانها ترنو الى بناء وطن قوي بمؤسساته وابنائه، وارساء دولة الحق والقانون"، داعياً الى "رفع دعائم دولة المواطنة في وطن يوفرّ العدالة الشاملة لابنائه الذين باتوا على حافة اليأس وعلينا جميعاً التكاتف لاعادة بناء الثقة والأمل بلبنان وعدم تركه، فريسة الضياع وانعدام المسؤولية تداركاً للانهيار الكبير".