مصادر LBC: الرئيس عون يريد حكومة تكنو سياسية لمصلحة البلاد

أكدت مصادر قناة "LBC" ان "موقف رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ أعاد خلص الاوراق"، مشيراً الى أن "موضوع الميثاقية مهم، ولكن بالتكليف ليس هناك نوعية اصوات بل عددها".

وأشارت المصادر الى أن "​الرئيس ميشال عون​ حدد موقفه من صيغة ​الحكومة​"، لافتةً الى أن "اي شكل للحكومة يجب نقاشه مع ​رئيس الجمهورية​". ,وشددت على أن "موضوع الميثاقية مهم جدا والرئيس عون يريد حكومة تكنو سياسية لمصلحة البلاد".

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