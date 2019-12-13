أديان تشارك بمؤتمر لمؤسسة العمل من أجل السلام مع مسيحيي الشرق

شاركت مؤسسة أديان في ​مؤتمر​ "بناء ​السلام​ في الشرق الأدنى من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديني" في ​مجلس الشيوخ الفرنسي​، الذي نظمته مؤسسة "العمل من أجل السلام مع مسيحيي الشرق" برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون.

وركز المشاركون الفرنسيون في مداخلاتهم، على "مواضيع ​التطرف​ والخوف على مسيحيي الشرق"، فيما شدد "المتحدثون من ​الشرق الأوسط​ على رسالة الأمل في الاعتراف بالتنوع السياسي والثقافي، وعلى التضامن الفعلي والعيش معا، وحث الغرب على تجنب النظر إلى الشرق من منظور طائفي أو تنميط ​الإسلام​"، داعين "الغرب إلى التفكير مع الشرق بشأن حقوق الإنسان والمواطنة الحاضنة للتنوع".