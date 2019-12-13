أديان تشارك بمؤتمر لمؤسسة العمل من أجل السلام مع مسيحيي الشرق

شاركت مؤسسة أديان في مؤتمر "بناء السلام في الشرق الأدنى من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديني" في مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي نظمته مؤسسة "العمل من أجل السلام مع مسيحيي الشرق" برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون.
وركز المشاركون الفرنسيون في مداخلاتهم، على "مواضيع التطرف والخوف على مسيحيي الشرق"، فيما شدد "المتحدثون من الشرق الأوسط على رسالة الأمل في الاعتراف بالتنوع السياسي والثقافي، وعلى التضامن الفعلي والعيش معا، وحث الغرب على تجنب النظر إلى الشرق من منظور طائفي أو تنميط الإسلام"، داعين "الغرب إلى التفكير مع الشرق بشأن حقوق الإنسان والمواطنة الحاضنة للتنوع".
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