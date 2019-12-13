منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان "منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا سيؤدي الى طقس ماطر وعاصف ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر السبت"، متوقعةً "أن يكون ​الطقس​ يوم السبت غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل و انخفاض طفيف على الجبال و في الداخل مع تساقط ​أمطار​ متفرقة ومترافقة برياح ناشطة كما يتوقّع حدوث انفراجات واسعة خلال ​النهار​، يستقر الطقس ليلاً، امام الاحد غائم جزئيا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والإثنين طقس مشمس مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة".

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