أكد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن "​الحكومة​ التي يقودها ​يوسف الشاهد​، أصبحت حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يمكنها التفاوض حول المراجعة السادسة لاتفاق القرض الممدد" مع ​صندوق النقد الدولي​"، موضحاً أن "الحكومة القادمة ستكون المسؤولة عن المفاوضات حول المراجعة السادسة ضمن اتفاق القرض الممدد الذي تم توقيعه في أيار 2016".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير تونسي: حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها التفاوض مع "النقد الدولي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.