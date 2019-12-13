قائد قسد مهنئاً جونسون:لتعزيز العلاقات ورفع وتيرة العمل المشترك بسوريا

هنأ قائد "​قوات سوريا الديمقراطية​" "قسد" مظلوم عبدي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ بمناسبة فوز "​حزب المحافظين​" في ​الانتخابات​ البريطانية، متطلعاً الى "تعزيز العلاقات مع ​المملكة المتحدة​ ورفع وتيرة العمل المشترك في سوريا من اجل انهاء ​تنظيم داعش​ وحماية المكتسبات وايجاد حلول ديمقراطية تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين".

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