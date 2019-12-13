رئيس الوزراء الإيطالي دعا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا بظرف عام

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ إلى "إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين ​الاتحاد الأوروبي​ و​بريطانيا​، في ظرف عام واحد"، مهنئاً ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، بعد فوز حزبه "المحافظين" في ​الانتخابات​ البرلمانية المبكرة، التي جرت الخميس.

ولفت إلى أنه "يجب إبرام اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا بحلول كانون الأول 2020، هذا الوضع يحتاج إلى مجهود كبير لأن الوقت ضيق"، مشيراً إلى أنه "يجب العمل على إبرام الاتفاق في إطار المساواة بين الجهتين، دون منح مزايا لا داعي لها لبريطانيا".