مسؤول ايراني: رسالة إيران الى الجيران هي الصداقة والإخاء

أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للشؤون الدولية العميد قدير نظامي"، ان "رسالة ​ايران​ الى الجيران لا سيما الدول الجارة المسلمة هي ​السلام​، وتعزيز العلاقات القائمة على الصداقة، والإخاء"، مشيراً إلى أنه "بما أن الرسالة الدائمة للجمهورية الإسلامية هي السلام، والإخاء، والصداقة، إذا ما اختارت دول المنطقة هذا النهج أيضا فلن تكون هناك حاجة لأي خيار آخر".

ولفت إلى أن "التدخل الأميركي عن طريق عملائها الإقليميين قد أخل بالسلام و​الأمن​ والإستقرار في منطقة ​الخليج الفارسي​، و​مضيق هرمز​"، مشيراً إلى أن "تعزيز التعاون بين الدول في مختلف المجالات العسكرية، والسياسية من شأنه أن يؤدي الى الحد من تصرفات وإجراءات من هذا القبيل".

وأشار إلى أن "مشروع التحالف البحري الأميركي الذي تم طرحه تحت غطاء "حماية الأمن في الخليج الفارسي" كان مشروعا محكوم عليه بالفشل منذ البداية، كما انه لم يواجه ترحيبا ملحوظا من قبل البلدان"، مؤكداً أن "هذا المشروع ينتهك حقوق دول المنطقة بصورة عامة، لأن أمن المنطقة يجب أن يتم حمايته من قبل الدول المطلة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز".