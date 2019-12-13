جونسون: سنترك الاتحاد الأوروبي بحلول 31 كانون الثاني 2020

أعرب ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ عن "شكره الناخبين البريطانيين بعد فوز ​حزب المحافظين​ في ​الانتخابات​"، مشيراً الى أنه "ستترك ​بريطانيا​ ​الاتحاد الأوروبي​ بحلول 31 كانون الثاني 2020".

ولفت جونسون في ​مؤتمر​ صحفي له الى "اننا نحتاج إلى شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي".

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