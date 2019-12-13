اكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن "الكويت تعتبر إيران جارة، ولا نريد أن نراها محاصرة أو معزولة"، مشيراً إلى أن "إيران دولة جارة ومسلمة ونتمنى أن يتم تلافي الخلافات الموجودة مع الولايات المتحدة الامبركية حول الاتفاق النووي".
وكشف عن "وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية التفاوض بشكل ثنائي بين طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى تفاهمات معينة حول الاتفاق النووي الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: ايران جارة ولا نرغب رؤيتها محاصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.