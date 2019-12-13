مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: ايران جارة ولا نرغب رؤيتها محاصرة

اكد مندوب ​الكويت​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، منصور العتيبي، أن "الكويت تعتبر ​إيران​ جارة، ولا نريد أن نراها محاصرة أو معزولة"، مشيراً إلى أن "إيران دولة جارة ومسلمة ونتمنى أن يتم تلافي الخلافات الموجودة مع ​الولايات المتحدة​ الامبركية حول ​الاتفاق النووي​".

وكشف عن "وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية التفاوض بشكل ثنائي بين ​طهران​ و​واشنطن​ من أجل التوصل إلى تفاهمات معينة حول ​الاتفاق النووي الإيراني​".