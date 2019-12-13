محتجون يقتحمون معمل الكهرباء بالجية والجيش يتدخل

اقدم عدد من ​المحتجين​ على اقتحام معمل الكهرباء في ​الجية​ رفضا ل​انقطاع الكهرباء​ عن منطقة برجا.وتدخلت عناصر من ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ وعملت على اخراجهم الى خارج المعمل، كما اصيب عدد من الاشخاص بينهم رئيس بلدية برجا نتيجة التدافع الذي حصل امام المعمل.

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