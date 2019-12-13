OTV: القاضية عون ادعت على سلوم بوقائع جديدة بالاستناد لاعترافات جديدة بجرم الاثراء غير المشروع

أفادت معلومات لقناة الـ"OTV" بان "النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ادعت على رئيس هيئة ادارة السيار ​هدى سلوم​ بوقائع جديدة بالاستناد الى اعترافات جديدة بجرم الاثراء غير المشروع".

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