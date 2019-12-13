نسيب غبريل: لبنان يسدد كل سندات اليوروبوند بموعدها

أكد الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ أن "مصرف ​لبنان​ يسدد كل سندات اليوروبوند بموعدها ومستعد لسدها في الاستحقاق المقبل في آذار".

وفي حديث تلفزيوني له، دعا غبريل الى "تشكيل ​حكومة​ تطبق اصلاحات جذرية لتؤدي الى رفع الثقة ورأس ​المال​ وتحسن السيولة في البلد"، معتبراً أنه "يمكن ان نتجنب الافلاس عبر الاصلاحات الحكومية".

وأكد ان "الحل بيد اللبنانيين، نحن يمكن للبنان أن يتلقى دعم تقني من ​البنك الدولي​ وقد تلقى ذلك عقبل ​حرب تموز​ في 2006".

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