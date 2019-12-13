شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتقال شرطة أردوغان لهم وفصلهم من عملهم.. إخلاء سبيل رؤساء بلدية كردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن محكمة جنايات ديار بكر جنوب شرق تركيا قضت بإخلاء سبيل رئيسي بلدية كولب بمدينة دياربكر فاتح تاش ، وفاطمة أي، بعد اعتقالهما لنحو ثلاثة أشهر مع منعهما من مغادرة البلاد، في انتظار الجلسة الثانية.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الشرطة التركية اعتقلت رئيسي بلدية كولب المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فاتح تاش وفاطمة أي، وموظفة البلدية، شنار أكتاش، ورئيس شعبة الحزب ببلدية كولب، محمد عبدين كارامان، وعضو مجلس البلدية، أمين أي، بزعم تدبيرهم انفجار لقى فيه 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين.

وتابعت صحيفة زمان: تضمنت مذكرة الادعاء، التي تم إعدادها بحق رئيسي البلدية وأعضاء الحزب الكردي، استنادا إلى إفادات شاهد عيان سري، أن بلدية كولب أجرت تعديلات بالطريق الذي شهد الانفجار قبل يوم من وقوع الحادث.

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وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه تأتي عمليات إقالة رؤساء البلديات الكردية ومحاكمتهم تنفيذًا لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.

