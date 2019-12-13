الدوزي ينقل معه اهتمامه بالصم والبكم إلى “رشيد شو”

لم يتوقف اهتمام الفنان، عبد الحفيظ الدوزي، بالصم والبكم عند تقديم مقطع من أغنيته بلغة الإشارة، الخاصة بهم، بل انتقل معه إلى برنامج “رشيد شو” في حلقة تبث، مساء اليوم الجمعة.

وخصص رشيد العلالي، مقدم البرنامج، حلقة خاصة عن الصم، والبكم، إذ يتكون جمهورها الحاضر في الاستوديو من هذه الفئة، كما يشارك فيها ضيوف عانوا من فقدان السمع، والنطق لأسباب مختلفة، لكنهم استطاعوا تحقيق نجاحات في حياتهم.

وبما أن الحلقة مخصصة لتكريم الصم، والبكم، فإن مقدم البرنامج استعان بخبير مختص، لترجمة الحلقة إلى لغة الإشارات، وهي خطوة نوعية في البرامج الترفيهية.

وبالمقابل، قرر الدوزي إطلاق أغنيته المصورة الجديدة، مباشرة من بلاطو برنامج “رشيد شو”، وهي ثاني أعماله الحديثة في صنف الراي.