البنك الدولي يقرض المغرب 275 مليون دولار قرض لإدارة مخاطر الكوارث

وافق البنك الدولي أمس، على تقديم قرض للمغرب، لأغراض سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث، بقيمة 275 مليون دولار.

ويتضمن القرض خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث والمصمَّم لمساعدة المغرب على تقوية قدراته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.

وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي: “يهدف خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث إلى مساعدة المغرب على وضع إطار شامل لإدارة مخاطر الكوارث، بناء على برنامج سابق يسانده البنك الدولي هو مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج).

ويقول البنك الدولي، إن خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث، يساند إصلاحات مصمَّمة من أجل تقوية الإطار المالي والإداري والعملي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

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وترى المؤسسة المالية الدولية، أن من الإصلاحات الحيوية التي يتضمنها البرنامج الجديد، فرض رسم شبه ضريبي على وثائق التأمين بغية إيجاد مصدر مستدام لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذلك تدابير لتعزيز سوق التأمين الخاص في حالة وقوع كارثة.

ويهدف البرنامج أيضا إلى تطوير سجل للمستفيدين يتيح تقديم تعويض موجه في الوقت المناسب للسكان المتضررين من الكوارث.

وبموجب شروط قرض السحب المؤجل في حالات الكوارث، يصبح خط الائتمان متاحا للصرف في أي وقت خلال فترة ثلاثة أعوام، يجوز تمديدها ما يصل إلى أربع مرات لمدة إجمالية طولها 15 عاما.