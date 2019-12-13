مطالب لوزير الداخلية فتح تحقيق حول “اختلالات بناء كورنيش أسفي”

بعد تنديد مجموعة من الهيآت الحقوقية في مدينة أسفي بما أسمته “عدم احترام دفتر التحملات في بناء الكورنيش في المدينة”؛ وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص افتتاح “كورنيش آسفي”، والاحتجاجات، التي رافقته.

واستفسر بلافريج، في السؤال الموجه إلى وزير الداخلية، عن التدابير، التي تعتزم وزارته اتخاذها، للوقوف على حقيقة ما وقع بصفقة “كورنيش آسفي”.

وقال عمر بلافريج، في حديثه مع “اليوم 24″، إن عددا من الهيآت الحقوقية في مدينة آسفي أخبرته بما حدث في الكورينش، إضافة إلى أعضاء الفيدرالية في المدينة ذاتها.

وكانت مجموعة من الجمعيات الحقوقية قد نظمت وقفات احتجاجية، ووجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بفتح تحقيق في ما اعتبروه اختلالات شابت بناء كورنيش المدينة.