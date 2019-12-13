الحسنية يؤزم وضعية الرجاء الملالي في أسفل الترتيب بثلاثية

تغلب فريق حسنية أگادير اليوم الجمعة، على مضيفه رجاء بني ملال، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.

وتقدم الضيوف في النتيجة بعد مرور 23 دقيقة على ضربة البداية بواسطة اللاعب ماليك سيسي، قبل أن يعدل الإيفواري توماس غونازو الكفة للملاليين في آخر دقيقة من الزمن الأصلي للشوط الأول.

ونجح الفريق السوسي خلال الجولة الثانية للمباراة التي احتضنها ملعب البلدي بواد زم، من إحراز الهدفين الثاني والثالث عن طريق سفيان بوفتيني، وكريم البركاوي في الدقيقتين 73 و86 على الترتيب، لتعلن صافرة نور الدين الجعفري عن نهاية المباراة بفوز الحسنية بثلاثة أهداف لواحد.

وارتقى حسنية أگادير عقب هذا الانتصار إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، مناصفة مع أولمبيك آسفي، ونهضة الزمامرة، بينما ظل رجاء بني ملال في الرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة.