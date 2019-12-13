لجنة التأديب تقلص عقوبة “ويكلو” الدشيرة وترفض استئناف بنجرير

قلصت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوبتها الصادرة قبل أسبوع في حق فريق أولمبيك الدشيرة، والقاضية بحرمانه من جمهوره في مباراتين نافذتين.

وخفضت لجنة التأديب العقوبة من مباراتين إلى مباراة واحدة، علما أن الثانية ستكون موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على الغرامة المالية التي تصل إلى 37.500 درهما.

من جهة أخرى، رفضت اللجنة قبول الاستئناف الذي تقدم به شباب بنجرير شكلا، وذلك بالطعن في القرار الذي أصدرته لجنة التأديب، بخوضه مباراة دون جمهور، لعدم تأديته واجبات الاستئناف.

وكانت اللجنة المركزية للتأديب، عاقبت أولمبيك الدشيرة بخوض مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه 37500 درهما، بسبب أحداث الشغب التي شهدها لقاء الفريق أمام المغرب الفاسي.

كما عاقبت شباب بنجرير بخوض مباراة دون جمهور، مع غرامة مالية قدرها 7500درهما، بسبب سوء التنظيم الذي رافق مواجهته لضيفه الكوكب المراكشي.