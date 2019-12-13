نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والدنيا. الدرجة الممتازة (الجولة 15) الوحدة كفر قاسم (2-1) أخاء الناصرة هبوعيل ريشون لتسيون (2-1) هبوعيل أم الفحم اتحاد أبناء سخنين (1-0) هبوعيل أشكلون هبوعيل بيتح تيكفا (1-0) أبناء اللد الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 12) عيروني كريات غات (0-1) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 12) النادي الرياضي حيفا (2-2) مكابي طمرة مكابي كريات آتا (1-1) النادي الرياضي دبورية النادي الرياضي الطيرة (0-0) عيروني طبرية هبوعيل مجدال هعيمك (2-2) هبوعيل إكسال هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-0) أبناء عرعرة عارة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 13) شمشون تل أبيب (2-1) هبوعيل كفر برا هبوعيل كفر قاسم (0-1) هبوعيل محنيه يهودا هبوعيل قلنسوة (1-0) أبناء يافا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 13) عيروني كسيفة (4-0) عيروني موديعين شباب رهط (0-6) النادي الرياضي بئر السبع الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 13) أبناء الجولان والجليل (2-1) مكابي معلوت ترشيحا أبناء نحف (3-0) أبناء بئر المكسور Advertisements هبوعيل البعينة (4-0) شباب سخنين الأخوة كفر مندا (3-3) بيتار نهريا أبناء كابول (2-0) أبناء مجد الكروم الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 13) اتحاد أبناء جت (0-2) هبوعيل بيت شان أخاء إكسال (0-2) أبناء الفريديس أبناء مصمص (0-2) مكابي عرب النجيدات الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 10) أبناء البعنة (1-0) أبناء جديدة المكر أبناء أبو سنان (3-1) هبوعيل شلومي الأخوة شعب (7-0) هبوعيل نهريا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 12) أبناء الطيرة (1-3) عيروني أريئيل نادي كرة قدم كفر قاسم (1-1) بيتار طوبروك هبوعيل جلجولية (0-12) سبورتينغ تل أبيب الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 12) مكابي كريات يام (2-5) أبناء جسر الزرقاء مكابي عسفيا (6-0) بيتار بردس حنا هبوعيل كريات حاييم (2-0) أبناء قلنسوة الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 12) هبوعيل رهط (0-4) مكابي عراد هبوعيل سديروت (0-4) هبوعيل شقيب السلام عيروني بيت شيمش (4-0) مكابي حورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.