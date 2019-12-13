هـ. أم الفحم يتلقى خسارة خارجية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى فريق هبوعيل أم الفحم خسارة خارجية على يد هبوعيل ريشون لتسيون بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد ريشون لتسيون، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدفين نظيفين، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 28، ثم تلقت شباك الفريق الفحماوي الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب، ريف مسيكا، هدف هبوعيل أم الفحم الوحيد من ضربة جزاء.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه، اتحاد أبناء سخنين، يوم 24 من الشهر الجاري.