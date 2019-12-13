أبناء اللد يواصل تورطه في قاع اللائحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أبناء اللد مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف.
ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب أبناء اللد، محمد الزبارقة، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فريق أبناء اللد عند 9 نقاط وهو يقبع بالمركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة شقيقه، أخاء الناصرة، يوم 24 من الشهر الجاري.
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