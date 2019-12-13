الوحدة كفر قاسم يهزم الأخاء بالوقت القاتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق الوحدة كفر قاسم على ضيفه أخاء الناصرة بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق القسماوي المباراة على أرضية استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق القسماوي بهدف من توقيع اللاعب يردين كوهن في الدقيقة 28.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 أدرك اللاعب، ألون بوزورغي، هدف التعادل لصالح أخاء الناصرة، وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع حسم اللاعب، سامح مرعب، المباراة بهدف ثان لصالح الفريق المضيف.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم 24 من الشهر الجاري، فيما سيحل أخاء الناصرة ضيفا على شقيقه أبناء اللد في اليوم نفسه.